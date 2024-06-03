Разрешение Украине наносить удары по объектам на территории Российской Федерации западным оружием — это легализация уже ранее применяемого вооружения, в том числе по Белгородской области, но вряд ли это повлияет на исход специальной военной операции. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

31 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США позволят Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS на ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

По словам Пушилина, соответствующее разрешение Вашингтона усложняет в каких-то моментах работу российских подразделений, но не меняет общий контур выполнения задач по взятию под контроль всей территории ДНР и созданию санитарных зон.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.