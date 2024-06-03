На Сахалине медведь напал на мужчину на дачном участке

В Охинском районе Сахалинской области дачник подвергся нападению медведицы, мужчина получил многочисленные травмы. Об этом сообщает Агентство лесного хозяйства региона.

Инцидент произошел в селе Тунгор 1 июня. В местную больницу был доставлен мужчина, на которого напал медведь. Пострадавший сообщил, что шел на свой дачный участок и решил зайти в гараж, путь к которому проходил по лесной дороге, где столкнулся с медведицей и медвежонком.

Хищник напал на сельчанина, защищая свое потомство. Зверь разодрал россиянину спину, предплечье и живот, мужчине оказывается медицинская помощь. Лесничие обследовали территорию, где была замечена медведица, но ее следов не нашли. Участок будут осматривать повторно.

До этого сообщалось, что в Магаданской области женщина палкой отпугнула медведя. Инцидент произошел в колымском поселке Оротукан, вышедший из леса медведь бродил возле частных домов, с хищником столкнулась местная жительница. Пожилая женщина схватила палку и отогнала хищника, вставшего перед ней на задние лапы. Зверь поспешил ретироваться и скрылся в лесном массиве, отважная россиянка продолжила путь.

Ранее в Пермском крае медведь забрался в дом, выбил дверь и погрыз лампочки.