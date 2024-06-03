Прохор Шаляпин вспомнил о романе с Ларисой Копенкиной: «Мезальянс для телевидения»

Певец Прохор Шаляпин в интервью YouTube-каналу «Архив» вспомнил о романе с бывшей женой Ларисой Копенкиной.

Артист отметил, что многие были убеждены в неискренности их чувств с Копенкиной, однако Шаляпин подчеркивает, что между ними действительно были чувства. Пара провела медовый месяц на Ямайке, Шаляпин спал вместе с женой и «слушал, как она храпела». После чего музыкант признал, что для общественности их брак выглядел странным, более похожим на пиар-роман, хотя ничего такого на самом деле не было.

«Потом, конечно, мы превратились в мезальянс для телевидения. Это да, я согласен, можно было обойтись без свадьбы. Но все же искра… Стоит посмотреть на наши эфиры, как мы друг на друга смотрим. Я ни на одну молодую пустышку так не смотрел, как на нее», — заверил Шаляпин.

Шаляпин женился на Копенкиной в 2013 году, их разница в возрасте составляет 28 лет. Последней женой Шаляпина была предпринимательница Татьяна-Клаудиа Дэвис, на момент их свадьбы ей было 47 лет. Брак просуществовал недолго — женщина заболела COVID-19, ее госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее Шаляпин похвастался наследством от двух пенсионерок.