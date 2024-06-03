Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Китай не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Об этом сообщает официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

Она обратила внимание на то, что мирная конференция должна быть признана и российской, и украинской стороной. Страны должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов.

«Нам будет сложно участвовать в этой конференции, поскольку мы считаем, что в ходе ее проведения эти три фактора будет сложно обеспечить», — отметила представитель МИД.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия не планирует принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, так как там не будет представителей России.

Тем временем Венгрия еще не решила по поводу возможного участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал страны, не давшие ответа по участию в саммите по Украине.

Ранее Китай допустил, что проведет свою конференцию по Украине.