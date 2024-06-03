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Россияне начали избавляться от китайских машин

Предложение по продаже китайских машин с пробегом выросло на 71%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России весной 2024 года на 71,6% выросло предложение по перепродаже подержанных китайских автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито Авто».

Спрос на подержанные китайские автомобили, продающиеся по объявлениям на маркетплейсе, вырос весной 2024 года на 15,2% год к году. Наибольший интерес зафиксирован к продукции Geely.

Наиболее часто россияне пытаются продать подержанные автомобили Geely, на которые пришлось 22,7% предложений по китайским брендам. За ним следует Chery (21,3% объявлений), Haval с 10% и Changan с 7,4%.

Средняя стоимость выставленных на продажу подержанных Geely составляет 2,4 млн рублей, Chery — 1,6 млн рублей. Подержанные автомобили Haval предлагают в среднем за 2,2 млн рублей.

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