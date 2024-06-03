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Российские инвесторы предложили для обмена активы на 35 млрд рублей

Российские инвесторы подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 млрд рублей

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инвестиционной палаты.

«Общая стоимость иностранных ценных бумаг в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 миллиарда рублей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в пул для возможного обмена вошли популярные среди российских инвесторов бумаги иностранных компаний, включая акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp.

До этого сообщалось, что российские инвесторы зарегистрировали свыше 1 миллиона заявок по процедуре разморозки финансовых активов. Такие цифры назвал заместитель председателя Центробанка РФ Филипп Габуния. Согласно информации Габунии, процедура сбора заявок по разблокировке активов среди российских спонсоров подошла к концу.

Ранее была названа сумма исков российских инвесторов к Clearstream.

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