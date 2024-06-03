В Раде призвали отказываться от гражданства уехавших украинцев

Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом «сдавать паспорта» при отказе становиться на военный учет. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

На вопрос своей коллеги по Раде Юлии Клименко о том, готова ли Безуглая отказаться примерно от 11 миллионов граждан страны, она ответила утвердительно.

«А они наши? Они сделали свой выбор», — сказала Безуглая.

До этого в Раде заявили, что министерство внутренних дел (МВД) Украины ведет скрытую мобилизацию сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) даже бронирование 100% личного состава ГСЧС Украины не поможет, так как МВД ведет скрытую мобилизацию пожарных спасателей. Работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на перевод в нацполицию (НПУ), либо на увольнение.

Незадолго до этого Госпогранслужба Украины сообщила, что обнаружила «почти 45 тел» уклонистов, которые пытались сбежать из страны, пересекая границу через реки и горы.

Ранее мэр Киева пожаловался на мобилизацию получивших бронь коммунальщиков.