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Премьер Грузии прокомментировал принятие закона об иноагентах

Премьер Кобахидзе заявил, что Грузия выиграла от принятия закона об иноагентах

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятием закона об иноагентах Тбилиси одержал победу над «недоброжелателями», поскольку стране удалось сохранить суверенитет и безопасность. Его слова приводит телеканал Imedi.

«С принятием закона о прозрачности выиграла только Грузия, ее суверенитет и ее безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно», — заявил премьер-министр.

По его словам, вокруг закона были «чрезмерные эмоции», имевшие искусственную основу, однако власти должны действовать прагматично и с холодным рассудком.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее в Грузии заявили, что финансирование от США и ЕС ассоциируется с насилием.

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