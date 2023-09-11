Один из самых опасных видов муравьев впервые добрался до Европы

Один из наиболее опасных инвазивных (прибывших извне и угрожающих местной природе) видов муравьев Solenopsis invicta впервые добрался до Европы. Насекомых, также известных как красные огненные муравьи, обнаружили на Сицилии итальянские ученые из Института эволюционной биологии. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

Биологи обнаружили в общей сложности 88 гнезд на территории площадью 4,7 га, в некоторых из которых обитали многие тысячи рабочих муравьев.

Исследователи предупредили, что огненные муравьи могут быстро распространиться по всему континенту, что вызовет серьезные экологические, медицинские и экономические проблемы для Италии и других стран.

«S. invicta — один из худших инвазивных видов. Он может распространяться пугающе быстро», — отметил ведущий автор исследования Маттиа Менчетти.

Согласно модели, 7% территории европейского континента подходят для огненных муравьев с учетом текущих условий окружающей среды, а изменение климата, вероятно, еще больше ускорит их распространение и рост популяции. Специалисты также обнаружили, что городские районы особенно подвержены риску. При этом половина городов Европы уже уязвима для вторжения.

Красные огненные муравьи обладают сильным ядом, а боль от их укусов по ощущениям похожа на ожог пламенем. У ужаленных муравьями людей часто возникает аллергическая реакция, покраснение кожи, отек, волдыри, тошнота и рвота.

Ранее ученые оценили глобальный ущерб от инвазивных видов флоры и фауны в $423 млрд в год.