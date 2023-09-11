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Стало известно, сколько кружек кофе в день снижают риск депрессии до минимума

Psychiatry Research: 2-3 кружки в день снижают риск развития депрессии и тревоги

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Shutterstock

Китайские ученые из Ханчжоуского педагогического университета установили связь между количеством потребляемого кофе и шансами развития депрессии и тревожного расстройства. Они выяснили, что оптимальной суточной дозой для поддержания душевного здоровья оказались 2-3 кружки бодрящего напитка. Статья опубликована в научном журнале Psychiatry Research.

В ходе исследования более 152,8 тыс. человек заполнили онлайн-опросники по психическому здоровью и отношению к кофе. Результаты показали, что 81% участников пили кофе. Среди них 41% выпивали от двух до трех чашек зернового кофе в день, 28% — одну чашку, а остальные пили больше трех чашек.

Согласно анализу, наименьший риск развития депрессии и тревожности оказался в первой группе. А употребление более шести кружек в день резко повышало шансы возникновения депрессивного и тревожного расстройств. Также оказалось, что 2-3 стакана растворимого кофе ежедневно сокращают вероятность появления депрессии, но не влияют на тревогу.

Ученые отметили, что положительный эффект для психики от кофе сохранялся при употреблении напитка с молоком, сахаром и другими вкусовыми добавками.

«Мы обнаружили, что умеренное ежедневное потребление кофе, особенно 2–3 чашки молотого кофе, кофе с молоком или несладкого кофе, было связано с более низким риском возникновения депрессии и тревоги. Наши результаты подтверждают рекомендацию, что умеренное потребление кофе может быть частью здорового образа жизни для предотвращения и лечения депрессии и тревоги среди населения в целом», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые назвали напитки, ускоряющие обмен веществ и помогающие сжигать жир.

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