Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что галки «дружат по расчету» ради еды, но дорожат семьей

Nature Communications: галки легко бросают товарищей ради личной выгоды

close
100%
Wikimedia Commons

Британские ученые из университетов Эксетера и Бристеля выяснили, что дикие галки меняют друзей, если это помогает им получить лакомство. При этом птицы сохраняют верность членам своей семьи. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Специалисты изучили повадки пернатых с помощью эксперимента, в котором галок кормили вкусными мучными червями в том случае, если они проводили время с определенными сородичами.

«Мы случайным образом разделили галок на две группы A или B и пометили их специальными радиометками. Затем мы запрограммировали пару автоматических кормушек, чтобы они давали мучных червей только в том случае, если особи из одной группы (AA или BB) посещали их вместе», — рассказал один из авторов исследования, профессор Алекса Торнтон.

Галки быстро разобрались в правилах, научились общаться с членами своей группы и избавились от старых «друзей» из другой команды. Однако выяснилось, что птицы хранят верность членам своей семьи — родителям, птенцам и партнерам.

По словам доктора Джоша Арбона, эксперимент с галками помогает понять, как сообщества возникают из индивидуальных решений отдельных особей. Оно показывает баланс между стратегической игрой ради краткосрочных выгод и поддержкой ценных отношений с долгосрочными партнерами. В конечном итоге эти действия формируют структуры обществ животных и людей.

Ранее ученые выяснили, что некоторые птицы способны указывать медоедам места пчелиных гнезд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях