Ученые выяснили, что галки «дружат по расчету» ради еды, но дорожат семьей

Британские ученые из университетов Эксетера и Бристеля выяснили, что дикие галки меняют друзей, если это помогает им получить лакомство. При этом птицы сохраняют верность членам своей семьи. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Специалисты изучили повадки пернатых с помощью эксперимента, в котором галок кормили вкусными мучными червями в том случае, если они проводили время с определенными сородичами.

«Мы случайным образом разделили галок на две группы A или B и пометили их специальными радиометками. Затем мы запрограммировали пару автоматических кормушек, чтобы они давали мучных червей только в том случае, если особи из одной группы (AA или BB) посещали их вместе», — рассказал один из авторов исследования, профессор Алекса Торнтон.

Галки быстро разобрались в правилах, научились общаться с членами своей группы и избавились от старых «друзей» из другой команды. Однако выяснилось, что птицы хранят верность членам своей семьи — родителям, птенцам и партнерам.

По словам доктора Джоша Арбона, эксперимент с галками помогает понять, как сообщества возникают из индивидуальных решений отдельных особей. Оно показывает баланс между стратегической игрой ради краткосрочных выгод и поддержкой ценных отношений с долгосрочными партнерами. В конечном итоге эти действия формируют структуры обществ животных и людей.

Ранее ученые выяснили, что некоторые птицы способны указывать медоедам места пчелиных гнезд.