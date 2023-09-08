Ученые предупредили, что глобальное потепление навсегда изменит леса Европы

Европейские леса могут стать неузнаваемыми из-за климатического кризиса, поскольку составляющие их деревья рискуют исчезнуть либо переместиться в горы. К такому выводу пришли ученые из Университета Ка Фоскари и Национального центра биоразнообразия в Италии. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Forests and Global Change (FFGC).

Эксперты разработали модели распределения древесных пород в пяти районах Апеннин и Альп в Италии. Они объединили данные с прогнозами изменениями климата по двум главным сценариям: в одном парниковые выбросы сокращались, во втором — оставались на прежнем уровне. На основе полученной информации специалисты разработали карты пригодности земель для лесопосадок до 2050 года.

Команда выяснила, что ареал обитания для большинства деревьев сократится из-за меняющегося климата, в то время как отдельные виды выиграют от потепления и расширят зоны своего присутствия. В первую очередь это касается европейской лиственницы и турецкого дуба. Наиболее уязвимыми к переменам климата породами оказались серебристая пихта и европейский бук.

В целом, линия лесов сдвинется выше в горы. Также возможна утрата части альпийских лугов и других высокогорных экосистем, поскольку их вытеснят лесные массивы.

Ранее ученые выяснили, что из-за глобального потепления более 1,5 тыс. прибрежных рощ и болот могут уйти под воду.