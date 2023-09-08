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Туристический космолет компании Virgin Galactic стартует в новый суборбитальный полет

Космолет компании Virgin Galactic в пятницу стартует в новый коммерческий суборбитальный полет

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Joe Skipper/Reuters

Американский пилотируемый космический корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) готовится к своему третьему коммерческому суборбитальному полету, объявила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск запланирован с двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который будет взлетать с космопорта «Америка» в Нью-Мексико, пишет »Интерфакс».

После отстыковки от носителя на высоте 15 километров, космический корабль должен подняться на высоту 80-90 километров.

В рамках миссии Galactic 3 на борту космического корабля будут находиться три члена экипажа компании Virgin Galactic и трое коммерческих туристов, их имена пока не были раскрыты.

На максимальной высоте пассажиры смогут насладиться несколькими минутами невесомости. Всего полет космического корабля продлится около часа.

В июне сообщалось, что Virgin Galactic успешно осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет с тремя гражданами Италии на борту. Аппарат VSS Unity поднялся на самолете VMS Eve с американского космодрома в Нью-Мексико. Аппарат отсоединили от самолета на высоте 15 км, после чего он поднялся еще на 80 км. Пробыв в невесомости несколько минут, космические туристы посадили аппарат.

Ранее в Атлантике пропал батискаф с туристами на пути к «Титанику».

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