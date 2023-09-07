В Норвегии археолог-любитель нашел золотой клад VI века

В Норвегии 51-летний местный житель Эрленд Боре наткнулся на редкие золотые украшения VI века в окрестностях города Ставангер. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

Как рассказал журналистам археолог-любитель, недавно он купил металлоискатель, чтобы не скучать во время назначенных врачом прогулок. Во время одного из выходов мужчина обходил холмы на фермерском участке и уже собирался домой, когда устройство вдруг начало пищать. По его словам, сначала он не поверил, что нашел драгоценности, и принял их за шоколадные монеты в золотой фольге.

После этого Эрленд Боре позвонил археологам из музея Университета Ставангера. В тайнике оказалось девять золотых медальонов, столько же золотых бусин, а также три кольца. Общий вес датированных 500 годом сокровищ составил более 100 г.

По словам главы Археологического музея Университета Ставангера Оле Мадсен, клад стал находкой века для Норвегии. Последний раз подобное открытие в стране обнаруживали в XIX веке.

В соответствии с норвежским законодательством и Боре, и хозяин земельного участка получат вознаграждение, хотя сумму еще не определили.

Ранее археологи нашли клад монет, которые могли принадлежать древнеримскому легионеру.