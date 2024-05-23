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Боец ММА дал прогноз на боксерский поединок Исмаилова с Минеевым

Боец ММА Пронин: у Минеева очевидное преимущество над Ибрагимовым в боксе

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Боец смешанного стиля Артур Пронин высказался о предстоящем поединке по правилам бокса между двумя представителями ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Если дерутся по боксу, значит, ажиотажа такого уже нет, как было в первом и втором боях. Уже, в принципе, всем все понятно. Не так, честно говоря, интересен этот бой. Но шансы, на самом деле, у Исмаилова в боксе могут возрасти только если его функциональная готовность будет очень неплохой», — приводит слова Пронина Legalbet.

Боец ММА считает, что Минеев превосходит оппонента в ударной технике, а потому выглядит сильнее в боксе, причем это должно быть очевидным для всех. Под вопрос результат боя может поставить только состояние спортсменов и их подготовка к поединку. Пронин считает, что Минеев победит решением судей, причем, возможно, оно даже будет раздельным, чтобы продержать интригу до самого конца.

Минеев и Исмаилов дважды сходились в октагоне и сражались по правилам смешанных единоборств. В первом поединке в октябре 2018 года после раздельного решения арбитров была зафиксирована ничья, а в октябре 2021 года Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде и с тех пор не выходил в октагон.

По правилам бокса соперники сразятся 20 июля в Москве. Поединок пройдет в формате восьми раундов по три минуты.

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