Психологи выяснили, что встречи с бывшим супругом после развода ухудшают сон

Американские ученые из Университета штата Аризона изучили душевное и физическое состояние людей, которые недавно развелись. Оказалось, что общение с бывшим супругом или супругой вредит качеству сна. Статья опубликована в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Психологи в течение пяти месяцев наблюдали за 122 участниками в возрасте от 24 до 65 лет, которые пребывали в разводе около четырех месяцев на момент начала исследования. Добровольцев попросили носить электронный диктофон и медицинский датчик для оценки их активности и получения информации о том, что человек делал и с кем встречался в течение дня.

Результаты показали, что средняя эффективность сна участников почти не менялась в течение пятимесячного периода и составила 82%. Однако встречи и прочие контакты людей со своими экс-супругами негативно сказывались на качестве ночного отдыха. Мониторинг состояния здоровья показал прямую связь между общением с бывшими и последующим беспокойным сном.

Исследование вносит важный вклад в научное понимание психологических процессов, происходящих, когда человек переживает развод. Для большинства людей разрыв со своим партнером по браку становится значительным жизненным потрясением, которое может подорвать психологическое благополучие и физическое здоровье. Ученые связывают опыт развода с повышенным риском преждевременного ухода из жизни и целым рядом неблагоприятных последствий для организма.

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