Британские ученые развенчали мифы о микробах, живущих в организме человека

Британские ученые развенчали мифы о микробах, живущих в кишечнике. Самые популярные из них опубликовало издание Nature Microbiology.

Некоторые микробы очень нужны человеческому организму, так они являются участниками метаболических и иммунных процессов. Однако существуют и такие микроорганизмы, действие которых до сих пор остается неизученным.

Один из самых популярных мифов о микробах, как отметили специалисты, — миф о микрофлоре. Так зачастую называют совокупность микроорганизмов в организме. В действительности же флора — это растения. А живущие в нашем теле микроорганизмы — бактерии, археи, грибы, вирусы — принято называть микробиотой (микробиомом).

Также существует миф об опасности микробов. К такому выводу впервые пришел немецкий ученый Теодор Эшерих в 1885 году, когда обнаружил кишечную палочку. Тогда эксперты посчитали, что палочка является смертельно опасным патогеном. Но сейчас ученые утверждают, что такие бактерии постоянно находятся в организме и требуются ему. Уничтожение кишечной палочки может нарушить работу пищеварительной системы.

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