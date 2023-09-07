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Ученые выяснили, что половина ледников Земли растает при потеплении на 1,5 °C

NASA: к 2100 году 50% ледников Земли исчезнет из-за глобального потепления

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unsplash.com

Американские ученые из университета Карнеги-Мелон в Питтсбурге оценили перспективы таяния ледников Земли вследствие изменений климата. Согласно их данным, при потеплении на 1,5°C к 2100 году горы нашей планеты лишатся половины снежных шапок. Результаты исследования опубликованы на сайте NASA.

Команда исследователей впервые проанализировала возможные состояния 215 тыс. ледников с помощью новых спутниковых данных, полученных с орбитальных аппаратов Terra, USGS-NASA Landsat 8 и Sentinel.

Повышение средней температуры Земли на 1,5 °C по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи — важный порог, зафиксированный Парижским соглашением о климате 2015 года. Ранее считалось, что потепление до этого предела не повлечет катастрофических последствий для планеты и ее обитателей.

По словам автора научной работы Дэвида Раунса, к началу следующего столетия все ледники в Центральной Европе, а также на западе Канады и США (включая Аляску) могут растаять. Это приведет к повышению уровня моря на девять сантиметров.

Исследование показало, что при потеплении на 4 °C растает 80% ледников мира, и уровень океана повысится на 15 сантиметров.

«Независимо от повышения температуры, ледники понесут большие потери. Это неизбежно», — заявил Дэвид Раунс.

Ранее ученые предупредили, что таяние ледников может освободить древние вирусы.

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