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Ученые создали первый в мире препарат, снижающий холестерин

В Австралии создали первый в мире препарат, снижающий холестерин

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Shutterstock

Ученые из Государственного университета Монаша (Австралия) создали первый в мире пероральный препарат для борьбы с формой холестерина, обусловленной генетикой и не поддающейся лечению. Об этом сообщает «Ридус».

Уточняется, что активное вещество препарата прерывает образование холестерина, нарушая взаимодействие между молекулами аполипопротеина B100 и гликопротеина. В исследовании лекарства приняли участие 114 человек, из которых 25 получали плацебо.

В итоге у 89 человек, которым давали препарат, уровень «плохого холестерина» снизился по сравнению с исходным уже на второй день, а через две недели его падение составило около 65% при дозе 100 мг и более.

Невзирая на успех эксперимента, ученые отмечают, что медикамент необходимо испытать в более крупных исследованиях. Тем не менее, подчеркивают в университете, с помощью этого препарата впервые удалось снизить неуловимую форму холестерина, и для этого лишь понадобилась таблетка.

До этого ученые из Ассоциации Альцгеймера (AAIC) установили, что прививки от гриппа и пневмонии связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью «Москве 24» назвала неожиданные причины повышения холестерина.

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