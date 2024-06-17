В Киеве заявили, что ряд стран впервые предложил свои каналы коммуникации с РФ

Некоторые страны, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», предложили Украине собственные каналы коммуникации с Россией в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, его слова приводит украинский портал «Эспрессо».

«Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной», — отметил он.

Лубинец отметил, что Киев «не ожидал» соответствующей позиции от этих стран. При этом он отказался назвать государства, выразившие готовность посредничества с Москвой.

Как отметил уполномоченный по правам человека на Украине, соответствующие предложения Киеву поступили на конференции по Украине в Швейцарии.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

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