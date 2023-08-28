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Ученые нашли связь между режимом сна и зарплатой

Economics and Human Biology: хронотип совы связан с низкой зарплатой

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Shutterstock

Ученые из Университета Аалто (Финляндия) установили, что люди, которые от природы предпочитают поздно ложиться спать, имеют больше вредных привычек для здоровья, что связано со снижением заработной платы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Economics and Human Biology.

Данные, использованные учеными, были взяты из популяционного когортного опроса финнов 1966 года. В итоге авторы располагали информацией о хронотипе 5 тыс. участников, их привычках и размером зарплат. Хронотип — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределенные особенности суточных ритмов организма. Принято выделять жаворонков, сов и людей со смешанным хронотипом.

Исследователи обнаружили, что наличие вечернего хронотипа оказывает косвенное влияние на заработную плату. Люди, которые поздно ложатся спать, более склонны к нездоровому поведению, такому как меньшая физическая активность, курение и употребление большего количества алкоголя. Они также чаще страдают от бессонницы. Это сказывается на их заработной плате – она как правило меньше, чем у людей-жаворонков.

В будущем авторы проведут еще одно исследование, чтобы установить причинно-следственные связи такой закономерности.

Ранее ученые установили, что альтруизм заставляет просить меньшую зарплату на собеседовании.

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