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Стали известны результаты крупнейших за 50 лет поисков Лох-несского чудовища

«Би-би-си»: провалились крупнейшие за 50 лет поиски Лох-несского чудовища

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Russell Cheyne/Reuters

Крупнейшие за последние 50 лет поиски Лох-несского чудовища закончились неудачей. Об этом сообщило «Би-би-си».

По данным канала, в мероприятии приняли участие свыше 200 добровольцев из Франции, Шотландии, Японии, Испании, Германии и других стран.

Сообщается, что один из добровольцев услышал четыре характерных «хлюпания» во время тестирования систем записи, однако диктофон не смог зафиксировать эти звуки.

О Лох-несском чудовище заговорили в VII веке: тогда летописец записал историю изгнания водяного монстра из вод реки Несс. В наше время интерес к легенде проснулся после того, как в 1933 году менеджер отеля на берегу Лох-несского озера Олди Маккей заявил, что видел там существо, похожее на кита.

О начале поисков сообщалось 25 августа.

До этого была опровергнута главная теория происхождения Лох-несского чудовища.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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