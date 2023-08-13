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Получены первые данные с приборов станции «Луна-25»

«Роскосмос» получил первые данные с приборов станции «Луна-25»

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Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

Российские ученые получили первые данные с приборов станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«На летящей к Луне российской автоматической станции проведены первые включения научных приборов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатную работу.

Первые данные с научных приборов получены, исследователи приступили к их обработке.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили, что станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли. По данным корпорации, двигательная установка «Луны-25» включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд. Станции предстоит еще одна коррекция траектории, после чего ожидается ее выход на предлунную орбиту и посадка на Луну.

11 августа с космодрома Восточный стартовала первая с 1976 года миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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