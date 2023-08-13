Ученые: близкая к физиологическому пределу человека жаркая погода стала встречаться чаще

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA выяснили, что температуры, близкие к пределу жары, который может выдержать человеческое тело, стали встречаться в два раза чаще по сравнению с 1979 годом. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Как объяснили ученые, здоровый молодой человек не выживет больше шести часов при температуре 35°C и влажности в 100%, даже при наличии неограниченного доступа воды и при нахождении в тени. Это связано с тем, что в таких условиях пот — основной инструмент тела для снижения внутренней температуры, больше не может испаряться с кожи.

Авторы исследования отметили, что такие критические условия наблюдались около дюжины раз, в основном в Южной Азии и Персидском заливе. Ни один из этих эпизодов не длился более двух часов.

Но частота таких событий увеличилась как минимум вдвое за последние 40 лет. Ученые прогнозируют, что температура будет регулярно превышать 35°C во многих точках мира в ближайшие десятилетия, если мир потеплеет на 2,5°C выше доиндустриального уровня. Пяти-семи часов при такой температуре будет достаточно, чтобы навредить здоровью человека.

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