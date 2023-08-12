В «Роскосмосе» рассказали об успешной коррекции траектории полета станции на Луну

Станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли, сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

По данным корпорации, двигательная установка «Луны-25» включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд. Станции предстоит еще одна коррекция траектории, после чего ожидается ее выход на предлунную орбиту и посадка на Луну.

Глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что запуск спутника к Луне не станет началом новой космической гонки и отметил, что США в конце десятилетия готовятся вновь высадить человека на Луну.

«Луна-25» предназначена только для восстановления тех технологий, которые у нас были в середине 60-х годов прошлого века, то есть технологии посадки на Луну, возможности посадки на Луну. Это спокойно делают и в Китае сейчас. Через двое суток после нашей станции должна сесть индийская станция — тоже на Южном полюсе. В общем, по сравнению с китайской или американской лунными программами российская программа — это практически ноль», — подчеркнул ученый.

11 августа с космодрома Восточный стартовала первая с 1976 года миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.