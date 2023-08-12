Врач оценил «прививку от гипертонии», одна доза которой снижает давление на полгода

Препарат «Зилебезиран», одна доза которого снижает давление на полгода, вряд ли получит широкое распространение из-за своей стоимости и эффективности стандартной терапии. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим Закиев.

В июле 2023 года были опубликованы результаты первой фазы клинических испытаний лекарства «Зилебезирана». Одна инъекция этого препарата снижала верхнее (систолическое) давление пациентов на 10-20 мм рт.ст. на шесть месяцев. В основе препарата «Зилебезиран» — матричная РНК, блокирующая ген, отвечающий за производство белка ангиотензиногена – предшественника ангиотензина. Последний вызывает сужение сосудов и приводит к повышению давления.

«Уже одобрен препарат «Инклисиран», который работает по такой же схеме. Его применяют для снижения холестерина у людей, которые не переносят обычно применяемые для этого статины или не достигают целевых значений холестерина на стандартной терапии. Я бы не сказал, что это лекарство как-то заметно изменило врачебную практику: слишком мало людей, которым оно в действительности показано. Как и «Инклисиран», новый препарат, вероятно, будет дорого стоить. Не совсем понятно, кому он может быть полезен, так как современная терапия гипертонии вполне эффективна: невозможно достичь целевых значений артериального давления лишь в единичных случаях», — рассказал «Газете.Ru» Закиев.

Так как лекарство действует на непосредственную причину повышения давления, оно может иметь меньше нежелательных реакций по сравнению со стандартными лекарствами. Но все же безопасность такой терапии еще предстоит проверить.

«Если препарат будет небезопасен, его регистрацию не допустят. Однако среди некоторых врачей есть опасения, что зилебезиран может привести к слишком низкому давлению, то есть гипотонии. Если это действительно так, определенные препараты смогут справиться с этим. Какие-то нежелательные реакции существуют при приеме любого препарата, но их распространенность в случае зилебезирана станет более понятна после второй и третьей фазы клинических испытаний: пока завершена только первая. Это займет около десяти лет», — заключил Закиев.

Ранее ученые выяснили, какой уровень сахара опасен для сердца.