«Роскосмос» рассказал о полете станции «Луна-25»

Российская госкорпорация «Роскосмос» сообщила в своем Telegram-канале, что автоматическая станция «Луна-25» продолжает перелет к спутнику Земли, ее служебные и бортовые системы работают в штатном режиме.

«Российская автоматическая станция продолжает перелет к Луне» <...> По полученной телеметрической информации, служебные и бортовые системы «Луны-25» функционируют штатно», — говорится в сообщении.

Как рассказали в «Роскосмосе», после отделения от разгонного блока «Фрегат» станция была взята на управление. Связь с ней стабильная и устойчивая, группа управления работает в штатном режиме, подчеркнули в космической корпорации.

11 августа в 02:10 мск с космодрома Восточный спустя 47 лет стартовала первая миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли. «Луну-25» откладывали четыре раза. Посадка станции впервые произойдет на лунном полюсе. В «Роскосмосе» рассказали, что миссия не станет последней, а в планах — строительство лунной базы и пилотируемое посещение Луны.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.