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Грибы оказались эффективны при профилактике слабоумия

Foods: 300 граммов грибов в неделю снижают риск когнитивных нарушений на 50%

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Ученые из Центрального Южного университета лесного хозяйства и технологий (Китай) установили, что грибы могут помочь отсрочить начало и прогрессирование болезни Альцгеймера. Результаты исследования были представлены в журнале Foods.

За такой эффект ответственны биоактивные соединения в грибах, особенно нейропротекторные малые молекулы. По словам авторов, это открытие позволяет рассматривать грибы как способ профилактики старческого слабоумия.

Болезнь Альцгеймера – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором страдают когнитивные функции человека. От этого типа слабоумия до сих пор нет лечения, поэтому важно искать способы профилактики болезни. Давно доказано, что изменение пищевых привычек может отсрочить наступление Альцгеймера, но влияние грибов на состояние здоровья мозга не было оценено.

Авторы провели метаанализ других исследований. Им удалось установить, что грибы обладают противоопухолевыми, антиоксидантными, противомикробными и нейропротекторными свойствами. Ряд работ также показали, что частое употребление грибов значительно снижает риск развития деменции. Так, всего 300 г грибов в неделю (два или три гриба) достаточно для снижения риска легких когнитивных нарушений на 50%.

Ранее ученые нашли способ предсказать начало деменции за семь лет до симптомов.

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