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Найдены древнейшие в Юго-Восточной Азии ингредиенты для карри

Science Advances: во Вьетнаме найдена древняя посуда со следами 2000-летнего карри

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Ученые из Австралийского национального университета обнаружили во Вьетнаме древнюю посуду, в которой готовили карри. На каменных орудиях также были обнаружены следы самой древней специи в Юго-Восточной Азии возрастом 2000 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Группа обнаружила остатки риса и более 700 неизвестных измельченных зерен в посуде – их анализ показал, что это смесь специй для приготовления карри. В нее вошли куркума, имбирь, гвоздика, мускатный орех и корица. Многие из зерен также имели признаки деформации, что говорит о том, что они были повреждены в результате измельчения.

По словам ученых, все эти специи могли попасть на территорию Вьетнама из других стран. Полученные данные дают ценную информацию о пищевых привычках жителей Юго-Восточной Азии того времени, а также дают представление о культурных и торговых связях между различными регионами на протяжении тысячелетий.

Находки были совершены в ходе раскопок в Окео. Это городище, расположенное во вьетнамской части дельты реки Меконг, исследования которого начались еще в 1940-е годы.

Ранее ученые назвали пять продуктов с наибольшим количеством пребиотиков.

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