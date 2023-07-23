Здоровье мужчины влияет на исход беременности

Ученые из Клиники Маунт-Синай и Каролинского института выяснили, что наличие у любого из родителей психиатрического диагноза повышает риск рождения недоношенного ребенка. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Преждевременные роды связаны с негативными последствиями для здоровья младенцев. Давно известно, что женщины с психиатрическими диагнозами подвержены повышенному риску преждевременных родов. Новое исследование показало, что психиатрический диагноз у отца также связан с своевременностью родов.

Ученые проанализировали данные обо всех живорождениях в Швеции (родители были рождены в Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии) в период с 1997 по 2016 год. Всего они рассмотрели данные 1,5 миллиона рождений, и 15% младенцев родились от родителей с психиатрическим диагнозом.

У родителей без психиатрического диагноза родились недоношенными 5,8% детей. Если диагноз имел отец — недоношенными рождались 6,3% младенцев, а если мать — до 7,3%. Если оба родителя имели диагноз, 8,3% родов были преждевременными. Риск был еще выше, если родители имели несколько психических расстройств.

«Преждевременные роды могут привести к серьезным пожизненным осложнениям для младенца, и, судя по моему клиническому опыту, ответственность за эти события традиционно возлагается на мать. В то время как поведение матери исторически было связано с широким спектром расстройств, включая депрессию, аутизм, шизофрению и даже пищевую аллергию, вклад отца был забытой, но жизненно важной темой в развитии ребенка», — отметил доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии школы Икана и автор статьи Майкл Сильверман.

По словам авторов, будущие исследования должны изучить, может ли дополнительная социальная поддержка и дородовой уход для семей с положительным психиатрическим анамнезом повлиять на беременности.

Ранее ученые выяснили, кому может быть показана стимуляция родов.