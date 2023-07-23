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Ученые нашли новый компонент похудения

PNAS: молекула PGE2 может привести к набору веса на западной диете

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Ученые из Мемориального университета в Канаде выяснили, что концентрация молекулы PGE2 в мозге может привести как к потере, так и к увеличению веса в зависимости от количества. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы работы изучили молекулу простагландина Е2 (PGE2), которая участвует в контроле воспалительной реакции организма. Предыдущие исследования показали, что существует связь между увеличением количества PGE2 в мозге и увеличением веса. Также ранее ученые выяснили, что западная диета с высоким содержанием жиров может привести к увеличению концентрации PGE2 в мозге.

В новом исследовании ученые обнаружили, что в некоторых случаях слишком большое количество PGE2 приводило к увеличению веса, но в других случаях это приводило к его потере. Дополнительные тесты показали, что повышение концентрации молекулы PGE2 с низкого уровня приводит к увеличению веса. Но если содержание молекулы и так высоко, дальнейшее повышение ведет к похудению.

Выводы объясняют, почему диета с высоким содержанием жиров приводит к увеличению веса — она лишь немного повышает уровень PGE2. С другой стороны, воспалительные заболевания, которые связаны с потерей веса, вызывают большее воспаление в мозге, чем диета с высоким содержанием жиров, значительно повышают уровень PGE2 и тем самым подавляя аппетит.

Команда предполагает, что воспаление играет большую роль в ожирении, чем считалось ранее, и диеты, включающие противовоспалительные средства, должны быть наиболее эффективным подходом к снижению веса.

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