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Китай вывел на орбиту четыре спутника

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Sixiang и аппарат Lingxi-03

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China Military

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника. Об этом сообщается на сайте Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Ракета была запущена в 10:50 по Пекинскому времени (05:50 мск) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

По информации CASC, на орбиту были выведены три спутника дистанционного зондирования Земли Sixiang и аппарат Lingxi-03.

Ракета Changerding, использованная при запуске, является жидкостной двухступенчатой ракетой-носителем. Она была разработана генеральным директором Восьмой академии CASC и способна запускать один или несколько спутников с различными орбитальными требованиями. Грузоподъемность ракеты составляет 1,3 тонны.

В апреле Китай впервые запустил в космос частную ракету TL-2 Y1.

14 июля сообщалось, что Индийская организация космических исследований (ISRO) направила к Луне ракету с межпланетной автоматической станцией «Чандраян-3» с луноходом на борту.

Астроном предупредил о потенциально опасном для России астероиде.

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