Китай вывел на орбиту четыре спутника

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника. Об этом сообщается на сайте Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Ракета была запущена в 10:50 по Пекинскому времени (05:50 мск) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

По информации CASC, на орбиту были выведены три спутника дистанционного зондирования Земли Sixiang и аппарат Lingxi-03.

Ракета Changerding, использованная при запуске, является жидкостной двухступенчатой ракетой-носителем. Она была разработана генеральным директором Восьмой академии CASC и способна запускать один или несколько спутников с различными орбитальными требованиями. Грузоподъемность ракеты составляет 1,3 тонны.

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