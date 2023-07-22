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Найден способ улучшить контрастную чувствительность зрения

Vision Research: контрастную чувствительность может улучшить стимуляция особых клеток

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Nagoya City University

Ученые из Городского университета Нагои выяснили, что остроту зрения (контрастную чувствительность) можно улучшить, используя особый свет, избирательно стимулирующий меланопсин-содержащие клетки сетчатки глаза. Статья опубликована в журнале Vision Research.

Сетчатка глаза содержит клетки-колбочки, чувствительные к цвету при ярком освещении и клетки-палочки, активные в темноте. Долгое время считалось, что люди видят и идентифицируют объекты только с помощью этих двух типов клеток. Но примерно в 2000 году в сетчатке был обнаружен третий тип фоторецепторов — меланопсин-содержащие ганглиозные клетки (ipRGC). Сообщалось, что они влияют на регуляцию циркадных ритмов, зрачковый световой рефлекс, восприятие яркости и настроение.

В новом исследовании ученые разработали первое экспериментальное устройство для стимуляции только меланопсин-содержащих клеток с помощью света. Они обнаружили, что контрастная чувствительность у людей повышается при большей стимуляции меланопсин-содержащих клеток, причем без изменения яркости или цвета освещения.

Контрастная чувствительность — это способность различать разные оттенки яркости в тексте и изображениях. Высокая контрастная чувствительность позволяет людям различать объект и фон за ним. Исследование поможет в разработке инновационных осветительных приборов и дисплеев для сохранения контрастной чувствительности в темноте.

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