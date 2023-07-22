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Лекарство для замедления развития болезни Альцгеймера могут одобрить к концу 2023

JAMA: лекарство донанемаб замедлило прогрессирование болезни Альцгеймера на 35%

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Препарат донанемаб, производимый компанией Eli Lilly, может получить одобрение на продажу в США после успешного тестирования: он замедлил прогрессирование симптомов болезни Альцгеймера на 35%. Результаты испытания опубликованы в журнале JAMA.

В анализе приняли участие почти 1200 человек с ранними стадиями болезни Альцгеймера. Препарат донанемаб вводили внутривенно каждые четыре недели. По сравнению с группой плацебо, у получавших препарат симптомы прогрессировали на 35% медленнее. Когнитивные функции оценивали с помощью тестов и способности выполнять повседневные задачи.

Компания-производитель препарата Eli Lilly заявила, что ожидает принятия решения об одобрении препарата в США к концу года.

Донанемаб — второе лекарство от болезни Альцгеймера, которое смогли замедлить снижение когнитивных функций. Несколько дней назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат леканемаб, производимый компаниями Biogen и Eisai. Он замедлил прогрессирование болезни Альцгеймера у людей на ранних стадиях на 27%.

«Эти препараты первого поколения ни в коем случае не идеальны, но представляют собой важный прорыв», — заявил исполняющий обязанности директора Британского научно-исследовательского института деменции Джайлс Хардингем.

В редакционной статье журнала JAMA, сопровождавшей результаты испытания донанемаба, отмечается, что препараты не лечат болезнь Альцгеймера, а приводят к чуть меньшему ухудшению состояния пациентов.

Также возможно, что они имеют неприятные последствия: ранее исследования предположили, что антиамилоидные препараты также ускоряют атрофию мозга. Оба лекарства нацелены на бета-амилоид — белок, накопление которого в мозге связывают с болезнью Альцгеймера. Тем не менее, он является лишь одним из компонентов деменции.

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