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Ученые выяснили, как снизить нагрузку на сердце пожилых людей в жару

EHP: охлаждение воздуха кондицинером снижает нагрузку на сердце и сосуды пожилых

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Ученые из Университета Оттавы подтвердили, что охлаждение воздуха с помощью кондиционера снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives.

Доказательств, подтверждающих пользу для здоровья от охлаждения воздуха, недостаточно, несмотря на то, что глобальные агентства здравоохранения рекомендуют уязвимым пожилым людям посещать помещения с кондиционерами в жару, если они не имеют систем охлаждения дома.

В новом исследовании приняли участие 40 пожилых в возрасте от 64 до 79 лет. Ученые поместили их в условия 37-градусной жары на девять часов, а затем половине участников дали отдохнуть в комнате с кондиционером в течение двух часов.

Температура тела была ниже у участников, которые провели время в комнате с кондиционером, и оставалась такой в течение некоторого времени. Охлаждение снизило нагрузку на сердечно-сосудистые функции и кратковременно улучшило психологическое самочувствие людей.

Эксперимент также показал, что при повторном входе в жару необходима бдительность, поскольку температура тела может быстро вернуться к уровню до охлаждения.

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