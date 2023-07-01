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Новые лекарства для похудения могут приводить к раку щитовидной железы

healthnews: лекарства для похудения с семаглутидом связаны с раком щитовидной железы

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Европейское агентство по лекарственным средствам потребовало от производителей лекарств оземпик и вегови предоставить дополнительную информацию о возможных связях между их приемом и раком щитовидной железы. Об этом сообщает healthnews.

Новые лекарства для контроля уровня сахара в крови, оземпик (Ozempic) и вегови (Wegovy) также стали популярными средствами для снижения веса. Исследования показали, что они позволяют сбросить до 20% изначального веса за несколько месяцев приема. Активным ингредиентом оземпика и вегови является семаглутид.

В прошлом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) — агентство Европейского союза (ЕС), отвечающее за оценку и надзор за фармацевтическими препаратами, — выразило обеспокоенность по поводу возможного риска развития рака щитовидной железы у людей, принимающих семаглутид.

В документе, опубликованном 8 мая 2023 года, EMA потребовало от производителей семаглутида (компаний Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly и других) предоставить дополнительную информацию о препарате до 26 июля 2023 года.

Ранее в феврале в журнале Diabetes Care было опубликовано исследование, показавшее, что прием семаглутида в течение одного-трех лет может повышать риск всех видов рака щитовидной железы (РЩЖ). Однако это и другие исследования не предоставили убедительных доказательств причинно-следственной связи между приемом семаглутида и повышенным риском РЩЖ.

Как сообщает издание Reuters, компания Eli Lilly ранее признала возможную связь между семаглутидом и РЖЩ и уже работает с регулирующими органами над проведением новых исследований препарата.

Инструкции по применению оземпик и вегови информируют потребителей о потенциальных побочных эффектах: панкреатите, заболеваниях желчного пузыря и повреждении почек. Производители также предупреждают о том, что семаглутид вызывает опухоли щитовидной железы из С-клеток у грызунов, но неизвестно, есть ли этот побочный эффект у людей.

Ранее ученые обнаружили, что прием некоторых лекарств в менопаузе может повысить риск развития деменции у женщин на 21% и более.

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