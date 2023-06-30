В Роскосмосе раскрыли дату создания полностью российской орбитальной станции

Глава корпорации Роскосмос Юрий Борисов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что формирование Российской орбитальной станции (РОС) необходимо завершить до 2032 года. Об этом сообщает ТАСС.

«С 2024 года нам надо начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции, завершить основные работы к 2030 году, а полностью формирование станции — к 2032 году», — заявил чиновник.

По словам Борисова, РОС будет работать значительно эффективнее российского сегмента МКС. При этом чиновник посетовал на давление на корпорацию из-за давления со стороны «коллег из финансово-экономического блока» из-за высоких расходов на строительство станции.

В ходе встречи Борисов и Путин также обсудили работу частных компаний в космосе.

Ранее сообщалось, что первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из пар космонавтов.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.