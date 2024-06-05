Валдис Пельш объяснил, почему редко ездит в Латвию

Телеведущий Валдис Пельш признался в беседе с ТАСС, что стал очень редко ездить на родину в Латвию.

Пельш уточнил, что у него есть возможность без проблем пересечь границу, однако изменились логистика и отношение к россиянам. По словам шоумена, людей из России стали по-другому встречать на границе и принимать. Телеведущий отметил, что такое отношение накладывает негативный отпечаток.

«Латвия не станет менее любимой мной страной от того, что, если вы достаете «серпастый и молоткастый» российский паспорт, как было у Маяковского: «К одним паспортам — улыбка у рта, к другим — отношение плевое». Но опять же, все преходящее. И я надеюсь, что закон отрицания отрицания, который является одним из основных диалектических законов, он все равно работает», — поделился телеведущий.

Пельш понадеялся, что в будущем изменится отношение к россиянам в Латвии.

Пельш родился в Риге в 1967 году. В 1983-м он окончил в Риге спецшколу с углубленным изучением французского языка и в том же году поступил на философский факультет МГУ, где выступал в КВН. В 1994-м артист стал ведущим программы «Угадай мелодию».

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