На Украине сообщили о возможном переходе к 10-часовым отключениям света

Украина в июле может перейти к 10-часовым отключениям электроэнергии в сутки. Об этом заявил глава союза потребителей коммунальных услуг страны Олег Попенко в эфире украинского YouTube-канала «Новости.live».

«Если у нас сейчас почти семь часов отключений, то мы, очевидно, будем ожидать отключения в июле по 10 часов», — сказал Попенко.

Он отметил, что страна была вынуждена экономить электроэнергию в связи с потерей 9,8 гигаватт вырабатывающих мощностей.

Глава союза подчеркнул, что Украина не может покрыть свои потребности импортом. «Просто физически нечего подать в сеть», — добавил он.

4 июня гендиректор украинского энергооператора Yasno Сергей Коваленко заявил, что в этот день в стране была самая напряженная ситуация с электроснабжением за последнее время. По его словам, 5 июня «будет снова с ограничениями целый день», а в случае превышения лимитов энергопотребления возможны дополнительные экстренные отключения.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вновь вынуждена прибегать к плановым отключениям подачи электроэнергии потребителям.

Ранее украинцев призвали готовиться к возможным 10-часовым отключениям света зимой.