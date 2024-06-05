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Украинский дрон атаковал Горловку в ДНР

СЦКК: дрон ВСУ скинул боеприпас в Горловке в ДНР, поврежден автобус

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 июня с беспилотного летательного аппарата скинули боеприпас в Калининском районе города Горловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в 08:55.

Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что снаряд в Калининском районе города был сброшен рядом с заправочной станцией в жилом массиве «Солнечный». Люди не пострадали, однако повреждения получил автобус.

Город Горловка расположен в 50 километрах к северу от Донецка. Там находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка считается одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в 2014 году население города насчитывало более 250 тысяч человек.

Министерство обороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны сбили в ночь на 5 июня в общей сложности пять беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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