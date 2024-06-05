Долгий COVID-19 связали с высоким риском эректильной дисфункции

Ученые из медицинской школы при университете Джонса Хопкинса обнаружили, что затяжной COVID-19 взаимосвязан с высоким риском развития эректильной дисфункции (ЭД). Результаты исследования опубликованы в IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Исследование охватило около 109 миллионов пациентов из 81 организации здравоохранения США. Данные об участниках собирались до июня 2023 года и включали информацию из электронных медицинских карт, демографическую информацию, диагнозы (коды международной классификации болезней МКБ-10) и назначенное лечение.

В конечную выборку вошли 184 253 мужчины старше 18 лет, у которых в период с 1 декабря 2020 года по 1 июня 2023 года был диагностирован COVID-19. У 2839 (1,5%) из них выявил длительный COVID-19 по крайней мере через четыре недели после первоначального диагноза, в то время как у 181 414 (98,5%) заболевание протекало только в острой форме.

Ученые обнаружили, что у 3,63% пациентов с затяжным COVID-19 была диагностирована эректильная дисфункция или назначены ингибиторы PDE5 (сосудорасширяющие препараты для повышения потенции). Только у 2,61% участников, перенесших острый COVID-19, выявили ЭД.

Исследователи отметили, что их работа демонстрирует уникальное влияние длительного COVID-19 на сексуальное здоровье. Чтобы выявить конкретные механизмы, лежащие в основе полученных результатов, нужны дополнительные исследования.

Ранее было установлено, что прием антидепрессантов может разрушить сексуальную жизнь.