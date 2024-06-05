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В России создали систему киберзащиты для беспилотников

В Петербурге разработали систему для защиты БПЛА от киберугроз

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Shutterstock

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратное решение, которое позволяет находить и ликвидировать различные киберугрозы, которые мешают работе беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам специалистов, разработку можно сравнить с работой иммунитета у человека. Модуль включает в себя плату Raspberry Pi и GPS-трекер, который получает задания для дрона и строит оптимальный маршрут. В случае кибератаки модуль сражается с ней и возвращает беспилотник на исходную точку маршрута. В случае серьезной угрозы он может принудительно прервать полет, активируя команду аварийной посадки.

До этого гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, беспилотники уже могут поражать коптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек.

Ранее в ВСУ назвали самое грозное оружие России.

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