В Челябинской области задержали подростков, подозреваемых в сексуальном насилии

В Челябинской области задержали несовершеннолетних, которых подозревают в сексуальном насилии над сверстниками. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, несколько мальчиков надругались над группой сверстников. Преступление произошло в июле прошлого года в одном из сел в Брединском районе, однако взрослые узнали об инциденте только сейчас.

Возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемые, которым от 14 до 15 лет, уже задержаны. Все они, как сообщается, выросли в благополучных семьях.

«Пока их отправили в изолятор временного содержания», — отметил инсайдер.

Ранее четверо подростков изнасиловали девочку на детской площадке.