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Приговор Борису Кагарлицкому оставили в силе

Верховный суд оставил в силе приговор осужденному на 5 лет Борису Кагарлицкому

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Валерий Мельников/РИА Новости

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России не стала менять приговор в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил решение апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу защиты Кагарлицкого — без удовлетворения», — постановил суд.

Во время заседания ученый, присутствовавший по видеосвязи, сравнил себя с котом Бегемотом из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, который неудачно пошутил и потом столетиями скитался в облике животного.

В конце июля 2023 года Кагарлицкого задержали в Москве и обвинили в оправдании терроризма. Сообщалось, что поводом для уголовного преследования стал ролик на YouTube-канале «Рабкор» о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года. Сейчас он удален.

В декабре Второй Западный окружной военный суд приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей, а также на два года запретил ему администрировать сайты. В феврале прокуратура обжаловала приговор, посчитав его «несправедливым из-за чрезмерной мягкости».

В итоге Апелляционный военный суд ужесточил наказание Кагарлицкому. Вместо штрафа его приговорили к 5 годам колонии и взяли под стражу в зале суда.

Ранее суд признал законным приговор Игорю Стрелкову.

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