Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пекин ответил Байдену на слова о возможном использовании армии США на Тайване

В МИД КНР призвали США прекратить посылать сепаратистам ошибочные сигналы

close
100%
Andy Wong/AP

Никакое вмешательство в вопрос вокруг Тайваня недопустимо. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова главы США Джо Байдена о возможном вмешательстве американских военных в конфликт КНР с Тайванем, передает РИА Новости.

Дипломат призвал Вашингтон прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме.

Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

4 июня Байден не исключил, что солдаты Штатов вмешаются в возможный конфликт материкового Китая и Тайваня.

27 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

Также Маккол заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) свидетельствуют о том, что Пекин не намерен «брать Тайвань мирным путем».

Ранее в Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами