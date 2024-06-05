Пекин ответил Байдену на слова о возможном использовании армии США на Тайване

Никакое вмешательство в вопрос вокруг Тайваня недопустимо. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова главы США Джо Байдена о возможном вмешательстве американских военных в конфликт КНР с Тайванем, передает РИА Новости.

Дипломат призвал Вашингтон прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме.

Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

4 июня Байден не исключил, что солдаты Штатов вмешаются в возможный конфликт материкового Китая и Тайваня.

27 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

Также Маккол заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) свидетельствуют о том, что Пекин не намерен «брать Тайвань мирным путем».

Ранее в Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня.