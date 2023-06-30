Американские ученые объяснили, как получение Нобелевки влияет на карьеру ее получателей

Американские ученые пришли к выводу, что получение Нобелевской премии негативно сказывается на работе ученых. Специалисты, в частности, установили, что публикационная активность, цитируемость и новизна идей после вручения награды снижаются быстрее, чем у лауреатов других премий. Результаты опубликовало Национальное бюро экономических исследований (NBER).

Ученый Дэвид Стаддерд совместно с коллегами проанализировали данные лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии с 1950 по 2010 год. В частности, они собрали статистику, которая оценивает научную производительность по числу опубликованных статей, их цитируемости, а также «новизне» исследованной темы. Последний параметр определялся с помощью алгоритма, который выделял в каждой публикации ключевые идеи, а затем искал дату появления этого понятия в UMLS (Unified Medical Language System — унифицированный язык медицинских систем). Данный язык для обработки биомедицинской информации развивает Национальная медицинская библиотека США. Ученые пришли к выводу, что, чем меньше разрыв между публикацией и занесением термина в UMLS, тем выше новизна работы.

Также учитывался тот факт, что Нобелевская премия обычно венчает долгую карьеру и вручается ученым уже в довольно почтенном возрасте. Поэтому специалисты собирали аналогичную статистику для лауреатов другой награды в области медицины — премии Ласкера. В итоге исследователи установили, что до получения награды будущие обладатели Нобелевской премии обычно публикуются чаще коллег, удостоенных Премии Ласкера. В течение десяти лет в среднем они публикуют на одну статью больше чем лауреаты Нобелевки, а их показатели лучше и по цитируемости, и по новизне исследований.

По мнению ученых, падение эффективности лауреатов не связано с получением награды. Специалисты считают, что это скорее отражает глубокие изменения в жизни обладателей премии, которые происходят после получения награды. В частности, лауреаты становятся всемирно известными, им поступают запросы на интервью, выступления, а также коммерческие предложения. В итоге обладатели премии становятся не просто исследователями, а публичным интеллектуалом, в результате чего им приходится расходовать время и силы на множество вещей.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили центр «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов)*, украинские и белорусские активисты.

Подробнее о том, кто еще и за какие достижения получил Нобеля мира и был номинирован в 2022 году — в материале «Газеты.Ru».

* организация включена Минюстом в список иноагентов