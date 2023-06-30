Ученые предостерегли астронавтов от прыжков на астероиде

В Европейском космическом агентстве (ESA) описали особенности передвижения по астероиду Диморф. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В рамках миссии Hera, запланированной на 2026 год, ESA отправит к астероиду Диморф исследовательский аппарат и два кубсата. Они должны будут исследовать с близкого расстояния последствия столкновения этого астероида с аппаратом миссии DART, причем кубсаты должны будут попробовать совершить мягкую посадку.

Ученые попытались представить, как именно это будет происходить, и в качестве дополнения исследовали, как пришлось бы вести себя астронавтам на этом теле. Максимальный диаметр Диморфа - 177 метров, и потому его гравитация чрезвычайно слаба.

«Валуны, покрывающие поверхность Диморфа, намного больше, кажутся . Типичные имеют диаметр 5–7 метров, а самые большие размером с дом. Передвижение по этим валунам, скорее всего, потребует гораздо больше лазания и прыжков, чем ходьбы. Однако будьте осторожны — если прыгните слишком сильно, вы можете никогда больше не упасть, потому что превысите скорость убегания из-за сверхнизкой гравитации», — сказала французский планетолог Наоми Мердок, работающая над планом посадки кубсатов. Кроме того, грани камней будут чрезвычайно острыми, поскольку их не затупляет ни вода, ни воздух.

Миссия DART была запущена в ноябре 2021 года, чтобы испытать технологию противоастероидной защиты Земли. В ходе нее небольшой космический аппарат вышел на траекторию сближения с околоземным астероидом Дидим (Диаметр 780 метров) и вращающимся вокруг него Диморфом (160 метров). Столкновение произошло с меньшим из них, Диморфом, со скоростью около 6,6 км/с.

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