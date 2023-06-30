Ученые нашли новый возможный фактор риска болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что люди с высоким процентом мышечной массы имеют меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале BMJ Medicine.

Предыдущие исследования показали, что низкий уровень мышечной массы связан с повышенным риском болезни Альцгеймера, но не было ясно, является ли потеря мышц причиной или следствием болезни.

В новой работе ученые проанализировали данные 450 тыс. медицинских карт из британского биобанка. Для оценки мышечной и жировой ткани в руках и ногах использовался биоимпедансный анализ. Электрический ток проходит через жир и мышцы с разной скоростью, поэтому, зная время его прохождения по организму, можно узнать состав тела.

Результаты анализа тела участников были скорректированы с учетом возраста, пола и 584 генетических вариантов (мутаций), которые отвечают за мышечную массу. Эти генетические варианты в совокупности объясняли 10% разницы в сухой мышечной массе рук и ног участников исследования. Такой подход (известный как Менделевская рандомизация) позволил ученым исключить влияние других потенциальных факторов риска деменции, например, питания и физической активности, так как наличие у человека генетических вариантов на зависит от образа жизни.

В среднем более высокая генетически обусловленная мышечная масса была связана с небольшим, но статистически значимым снижением риска болезни Альцгеймера. Высокая сухая масса также была связана с лучшим выполнением когнитивных задач. Полученные данные означают, что между высокой мышечной массой и снижением риска болезни Альцгеймера может быть причинно-следственная связь.

Кроме того, исследование опровергло влияние жировой массы на риск болезни Альцгеймера. Авторы, однако, предупредили, что их выводы не могут быть использованы во врачебной практике до проведения дополнительных исследований.

Предыдущие исследовния показали, что ожирение связано с повышенным риском болезни Альцгеймера. Считается, что причина этого кроется в развитии воспаления из-за ожирения, снижении чувствительности к инсулину и более высоким уровнем в жировой ткани белка бета-амилоида, учаcтвующего в развитии болезни Альцгеймера.

Ранее медики выяснили, что боль в колене при остеоартрите связана с нарушением когнитивных функций, но не является их причиной.