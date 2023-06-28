Гориллы, ягуары и другие животные страдают от обезлесения даже в заповедниках

Тропические млекопитающие, живущие в охраняемых районах, все равно сталкиваются с последствиями вырубки лесов, которая в значительной степени вызвана сельским хозяйством и лесозаготовками. К такому выводу пришли исследователи из Норвежского университета наук о жизни (NMBU), Университета Райса и Вагенингенского университета и исследований. Речь идет, к примеру, о гориллах и ягуарах.

«Жизнь в охраняемых районах не может автоматически защитить тропических млекопитающих от последствий деятельности человека», — указал научный сотрудник NMBU и ведущий автор исследования Асунсьон Семпер-Паскуаль в разговоре с The Guardian. «У нас есть доказательства того, что на животных влияет как то, что происходит внутри, так и за пределами охраняемых территорий», — добавил исследователь.

Для научной работы использовались результаты одного из крупнейших на сегодняшний день долгосрочных стандартизированных съемок дикой природы с помощью фотоловушек. Были проанализированы миллионы изображений с камер. Ученые устанавливали, как деятельность человека повлияла на 159 видов млекопитающих в 16 охраняемых районах в тропических регионах на трех континентах. Камеры-ловушки на 1000 участках собирали изображения в течение 10 лет в тропических лесах.

Камеры были размещены на охраняемых территориях, включая неприступный национальный парк Бвинди в Африке, национальный парк Ясуни в Южной Америке и лесной заповедник Пасох в Юго-Восточной Азии.

Исследователи обнаружили, что некоторые животные особенно сильно пострадали от фрагментации среды обитания, вызванной обезлесением. Специализированные виды, которые используют только определенные места обитания, живут глубоко в середине заповедника.

Виды-универсалы лучше себя чувствуют в более разнообразных средах обитания, где у них есть различные виды пищи и убежища. «Среда обитания более разнообразна на краю охраняемой территории», — пояснил Семпер-Паскуаль.

Край среды обитания меняется с густого тропического леса на открытые сельскохозяйственные угодья, и это может дать более разнообразную среду обитания, чем в глубине леса. Обратной стороной этого является то, что животные, привлеченные к краю среды обитания, рядом с людьми, более уязвимы для охоты.

«Мы обнаружили, что, когда плотность населения в этих районах высока, эти виды больше не получают выгоды от пребывания вблизи границы, вероятно, из-за того, что на них охотятся», — пояснил ученый Семпер-Паскуаль.

В настоящее время мировые лидеры пытаются защитить большую часть мирового ландшафта для дикой природы. В декабре 2022 года конференция ООН по биоразнообразию согласилась сделать к 2030 году 30% суши и океана Земли охраняемыми территориями. По состоянию на середину 2021 года 16,64% суши мира и 7,74% его океанов находились в охраняемых районах.

Ранее сообщалось, что планета за год лишилась тропических лесов площадью с европейскую страну.