Ученые создали микроскопическую роборуку для захвата вирусов

Ученые из Университета Иллинойса (США) сконструировали наноруку для захвата вирусов и микроскопических частиц, передает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования. Устройство было создано при помощи ДНК-оригами — метода, при котором длинная одиночная цепь ДНК «сшивается» более короткими фрагментами из определенных последовательностей.

Уточняется, что каждый палец наноруки достигает в длину всего лишь 71 нанометра (миллиардной части метра), а соединяются пальцы при помощи крошечных суставов. Устройство смогло связаться с шиповидным белком вируса SARS-CoV-2. Итогом этой манипуляции стало то, что возбудители больше не смогли заражать клетки в чашке Петри. В последнем испытании нанорука также успешно захватила наночастицы золота.

Ученые подчеркивают, что одним из преимуществ такого изобретения является то, что обычная ДНК быстро расщепляется ферментами в крови, но структуры ДНК-оригами более стабильные. Кроме того, по словам исследователей, роборуки можно усовершенствовать, используя ультрафиолетовый свет — устройство может светиться во время обнаружения вирусов.

Ранее ученые обнаружили ДНК человека и коровы в воздухе на высоте 3 километра над землей.